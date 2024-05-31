В Нижегородской области ротвейлер напал на четырехлетнюю девочку

В Нижегородской области ротвейлер напал на четырехлетнюю девочку. Об этом рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Инцидент произошел в Сарове.

Уточняется, что из-за тяжести полученных травм девочку погрузили в медикаментозный сон. Ее доставили вертолетом в нижегородскую детскую областную больницу.

«Время в пути от Сарова до Нижнего для вертолета составило всего 50 минут. На борту ребенка сопровождала опытная бригада врачей, перелет перенесла без ухудшения состояния», — пояснил Никонов.