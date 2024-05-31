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В Москве вручили награды отраслевого Профсоюза
На мероприятии отметили финалистов всероссийских конкурсов Профсоюза, представителей медицинских династий, профсоюзных лидеров и активистов.

На Пленарном заседании Профсоюза работников здравоохранения РФ в Москве в рамках торжественной церемонии награждены финалисты всероссийских конкурсов Профсоюза, представители медицинских династий, профсоюзные лидеры и активисты.

На мероприятии, объединившем несколько сотен человек, Рязанскую область представляли председатель областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова, председатель первичной профсоюзной организации Городской клинической больницы № 11 Татьяна Токмакова и ассистент кафедры онкологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, врач-радиотерапевт Областного клинического онкологического диспансера Алексей Судаков.

Алексей Ильич является не только высокопрофессиональным врачом, но и представителем славной медицинской династии Плаксиных-Судаковых, отдавшей здравоохранению более 250 лет трудового стажа. Алексею Судакову из рук председателя Профсоюза Анатолия Домникова вручен Нагрудный знак «За верность и служение медицине. Медицинская династия».

Профсоюз играет важную роль в укреплении традиционных семейных ценностей и инициирует различные меры по поддержке семей и детей работников отрасли здравоохранения. Социальные профсоюзные программы предусматривают защиту их прав и интересов. Подробнее о таких программах можно узнать на официальном сайте областной организации.

Как и где работникам отрасли узнать о своих правах, о способах получения бесплатной консультации профильного специалиста, о возможностях материальной поддержки? Ответы на все эти вопросы дают интернет-сообщества первичных профсоюзных организаций. За ведением этих сообществ стоят работники медицинских учреждений. Всероссийский конкурс Профсоюза на лучшую страничку «первички» в ВКонтакте определил самых достойных. Среди прочих победителем в этой номинации стал неравнодушный коллектив Городской клинической больницы № 11. Учреждение славится не только стабильно высоким профсоюзным членством, но и профессионально поставленной информационной работой. Председатель «первички» Татьяна Токмакова привезла в Рязань заслуженную награду за третье место.

Председателю областной организации Наталье Шамбазовой из рук Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вручена награда за активную работу по представительству интересов и защите профессиональных, социально-трудовых и экономических прав работников отрасли. Усилия, направленные на эту деятельность, способствуют гармонизации трудовых отношений — улучшению качества жизни работников и созданию благоприятной атмосферы в медицинской организации.