В Москве водитель иномарки сбил мужчину и женщину на электросамокате

В Москве водитель иномарки сбил мужчину и женщину на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария случилась в пятницу, 31 мая, на Волгоградском проспекте. Водитель автомобиля BMW столкнулся с электросамокатом, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результат пострадали мужчина 1987 года рождения управлявший электросамокатом, и женщина 1990 года рождения, которая ехала на том же электросамокате.