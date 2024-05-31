В минприроды проверили информацию о слитом бетоне в рязанскую реку

Как рассказали в ведомстве, все материалы направили в государственную инспекцию стройнадзора Рязанской области для принятия мер.

Рязанское министерство природопользования проверило информацию о слитом бетоне в реку Павловка в поселке Мехзавода. О результатах РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Специалисты выяснили, что от строительной площадки ФОКа в районе дома № 22 корпус 1 к Павловке проложили трубу. Следов сброса каких-либо отходов из этой трубы не было.

«Однако в ограждении с южной стороны строительной площадки имеется отверстие с видимыми следами слива бетона в ручей со строительной площадки. Безымянный ручей впадает в реку Павловка. На момент осмотра бетон застыл», — отметили в минприроды.

Как рассказали в ведомстве, все материалы направили в государственную инспекцию стройнадзора Рязанской области для принятия мер.

Напомним, рязанцы рассказали, что рабочие стройки в поселке Мехзавода сливают в реку бетон.