В Ленобласти местный житель ударил мужчину ножом

В Ленобласти местный житель ударил мужчину ножом. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел в Тосно. В больницу поступил 38-летний мужчина в тяжёлом состоянии с проникающим колото-резаным ранением, которое он получил в результате конфликта.

Врачи заявили о пострадавшем в полицию, после чего начались поиски нападавшего. Правоохранители в тот же день задержали 40-летнего местного жителя.

Выяснилось, что его ранее неоднократно судили, в том числе за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.