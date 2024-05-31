В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА пострадали два человека

На нефтебазе загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом.

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотника на нефтебазу пострадали два человека. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Из-за атаки БПЛА загорелись три железнодорожных цистерн с мазутом. На данный момент пожар ликвидирован.

«В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжёлые травмы, их здоровью ничего не угрожает», — указано в публикации Бабенкова.