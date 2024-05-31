В Краснодаре десятиклассник умер, отравившись метадоном на Дне рождения друга

В Краснодаре десятиклассник насмерть отравился метадоном. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 16-летний подросток пошел в понедельник, 27 мая, на День рождения к другу в микрорайон Гидростроителей. Они развлекались алкоголем и запрещенными веществами.

Утром мальчику стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали «скорую». Прибывшие медики установили, что подросток в глубокой коме, его госпитализировали. В больнице ему диагностировали острое отравление метадоном. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Уточняется, что парень жил в благополучной полной семье, его мама — предпринимательница.

Полиция начала масштабную проверку. В том числе, изучается версия, могла ли попасть на Кубань смертельная партия наркотиков из Астрахани.