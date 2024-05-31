В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов

Уточняется, что межфракционный документ внесут в нижнюю палату парламента в пятницу, 31 мая.

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов. Об этом сообщило ТАСС .

Уточняется, что межфракционный документ внесут в нижнюю палату парламента в пятницу, 31 мая. Проектом запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки.

Согласно данным авторов документа, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. В пояснительной записке отмечается, что вейпинг якобы пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».