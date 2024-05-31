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В центре Рязани полицейские задержали пьяного водителя
Инцидент произошел на площади Соборной ночью в четверг, 30 мая.

В центре Рязани полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на площади Соборной ночью в четверг, 30 мая.

Патрульные заметили автомобиль ГАЗ 3110 «Волга». Уточняется, что водитель неуверенно справлялся с управлением. Правоохранители потребовали остановиться. Во время беседы у 24-летнего рязанца заметили нарушение речи и исходящий запах алкоголя. Кроме этого, молодой человек не смог предъявить водительское удостоверение. Он пояснил, что лишен судом права управления автотранспортом.

Прибывшие сотрудники ГАИ предложили пройти освидетельствование, но он отказался.

Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.