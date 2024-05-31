В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, все случилось в Шимановском районе на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги. В результате инцидента были повреждены сами вагоны, две опоры, оборвались провода контактной сети. На месте происшествия начался пожар, огонь перекинулся на лес. Движение поездов временно приостановлено.

Среди людей никто не пострадал. Проводится проверка.