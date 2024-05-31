Стало известно, когда состоится премьера фильма с Александром Петровым, который снимают в Рязани

Ранее съемки фильма прошли на улице Павлова в Рязани.

Стало известно, когда состоится премьера фильма с Александром Петровым, который снимают в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Kion.

Отмечается, что фильм «Почтарь» — драма с элементами детектива, действие которой происходит в 1942 году в небольшом советском городке. По сюжету из военного ведомства пропадает важное письмо. Оно не доходит от почты до военкомата. Следователь ищет причину и понимает, что Почтарь — так зовут молодого почтальона жители города — последним видел письмо.

Главную роль в фильме играет Александр Петров. Также в фильме снимаются Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин. Режиссером выступил Андрей Разенков.

Ранее съемки фильма прошли на улице Павлова в Рязани.