Стало известно, какие подержанные авто чаще всего ввозят в Россию

Среди самых популярных BMW, Toyota и Lixiang.

Стало известно, какие подержанные авто чаще всего ввозят в Россию. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Отчеты Авто.ру» .

Поставка автомобилей из Европы и Америки снизилась с 47% в 2021 году до 37% в 2024-м. Самыми популярными моделями стали три BMW — X5, X7 и 5 Series.

Из Кореи и Японии ввоз машин сильно вырос в 2022, но упал до 12% к 2024 году. В топ-3 вошли: Toyota Land Cruiser и Camry, а также Kia Sportage.

Импорт автомобилей из Китая увеличился более чем вдвое. Самыми популярными стали Lixiang L9 и L7, а также Geely Monjaro.

В основном востребованы машины возрастом от одного года до трех лет. Более «взрослые» модели занимают чуть больше четверти рынка.

«Всплеск ввоза автомобилей возрастом от 4 до 10 лет в 2022 году связан с тем, что большинство брендов ушли с российского рынка, а привычка приобретать определенные автомобили осталась. Плюс к этому в 2022 году критически упали продажи новых автомобилей, что компенсировалось продажами автомобилей с пробегом. Был спрос, который удовлетворялся за счет импорта, и ввозить автомобили было выгодно. В 2023 году произошло, с одной стороны, восстановление рынка новых автомобилей за счет китайских производителей, с другой стороны, были значимо увеличены ввозные пошлины, что сделало импорт дорогим, а спрос перераспределился в сторону новых авто», — объяснил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.