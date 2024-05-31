Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
27°
Сбт, 01
26°
Вск, 02
24°
ЦБ USD 89.79 0.53 31/05
ЦБ EUR 97.13 0.24 31/05
Нал. USD 86.30 / 99.00 31/05 10:51
Нал. EUR 93.70 / 115.00 31/05 10:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
4 859
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
15 993
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
7 071
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
16 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стало известно, какие подержанные авто чаще всего ввозят в Россию
Среди самых популярных BMW, Toyota и Lixiang.

Стало известно, какие подержанные авто чаще всего ввозят в Россию. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Отчеты Авто.ру» .

Поставка автомобилей из Европы и Америки снизилась с 47% в 2021 году до 37% в 2024-м. Самыми популярными моделями стали три BMW — X5, X7 и 5 Series.

Из Кореи и Японии ввоз машин сильно вырос в 2022, но упал до 12% к 2024 году. В топ-3 вошли: Toyota Land Cruiser и Camry, а также Kia Sportage.

Импорт автомобилей из Китая увеличился более чем вдвое. Самыми популярными стали Lixiang L9 и L7, а также Geely Monjaro.

В основном востребованы машины возрастом от одного года до трех лет. Более «взрослые» модели занимают чуть больше четверти рынка.

«Всплеск ввоза автомобилей возрастом от 4 до 10 лет в 2022 году связан с тем, что большинство брендов ушли с российского рынка, а привычка приобретать определенные автомобили осталась. Плюс к этому в 2022 году критически упали продажи новых автомобилей, что компенсировалось продажами автомобилей с пробегом. Был спрос, который удовлетворялся за счет импорта, и ввозить автомобили было выгодно. В 2023 году произошло, с одной стороны, восстановление рынка новых автомобилей за счет китайских производителей, с другой стороны, были значимо увеличены ввозные пошлины, что сделало импорт дорогим, а спрос перераспределился в сторону новых авто», — объяснил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.