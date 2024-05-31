Шольц разрешил Украине использовать переданное оружие для ударов по России

При этом уточняется, что канцлер выступил против отправления войск на Украину.

Олаф Шольц разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории РФ. Об этом пишет Bild со ссылкой на представителя немецкого правительства.

При этом уточняется, что Шольц выступил против отправления войск на Украину.

Ранее стало известно, что Джо Байден разрешил Украине использовать оружие, переданное США, для ударов по России.