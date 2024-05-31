С 1 июня центр УмКа перейдет на новый формат работы в Рязани

Офис на улице Каширина будет работать в дистанционном режиме.

С 1 июня центр УмКа перейдет на новый формат работы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что информационно-справочный центр УмКА с 1 июня будет работать в формате службы клиентской поддержки. Офис на улице Каширина будет работать в дистанционном режиме.

«Пополнить УмКу, выйти из стоп-листа, проверить детализацию, получить билет или заявить об утере карты можно позвонив на телефон службы клиентской поддержки. Дистанционный режим работы осуществляется понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по телефону 8-800-250-02-62», — отметили в сообщении.

Также за консультацией по транспортной карте УмКа можно обратиться в офис МФЦ во всех районах города.