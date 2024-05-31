Рязанские полицейские раскрыли кражу автомобиля

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские раскрыли кражу автомобиля. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В ОМВД по Октябрьскому району обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила, что у нее угнали автомобиль «Ниссан», который она припарковала накануне. Также пропал ключ от замка зажигания, который, по словам женщины, хранился дома в сумочке.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что накануне заявительница была в гостях и выпивала. Машина уже была припаркована во дворе. Женщина подходила к ней, чтобы забрать вещи, заблокировала двери и ушла отдыхать.

Правоохранителям сообщили, что похожую иномарку видели на парковке в полукилометре от дома потерпевшей. Полицейские проверили эту информацию и нашли пропавший автомобиль. Двери салона были открыты, ключ лежал на водительском сидении.

Местных жители описали внешность мужчины, который поставил автомобиль. Им оказался 43-летний рязанец. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленника нашли и задержали.

По предварительной информации, мужчина, возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения, случайно увидел ключ от автомобиля, который лежал на асфальте рядом с машиной. Рязанец подобрал его и выяснил, что он подходит к припаркованному рядом автомобилю. Злоумышленник решил прокатиться и сел за руль. Через несколько сотен метров он почувствовал, что ехать ему тяжело. Тогда он добрался до ближайшего магазина и припарковал у него угнанный автомобиль. Затем он купил алкоголь и пошел домой. На следующий день его задержали полицейские.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.