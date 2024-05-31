Рязанские налоговики рассказали о новых возможностях для предпринимателей

Напомним, что с апреля этого года индивидуальные предприниматели через свой личный кабинет могут представлять в налоговые органы более 20 форм налоговой отчетности.

На сайте Федеральной налоговой службы России теперь доступны демоверсии интерактивных сервисов «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица», сообщили РЗН. инфо в пресс-службе управления ФНС России по Рязанской области Фактически любой желающий, не создавая персональной страницы или не меняя настройки своего личного кабинета, может ознакомиться с основными возможностями онлайн-сервисов и понять, насколько они ему необходимы. Ссылки на пробные версии размещены на страницах авторизации Личных кабинетов .

«С помощью личного кабинета пользователи теперь могут дистанционно получить актуальную информацию о сальдо единого налогового счета, о задолженности по налогам перед бюджетом, заказать акт сверки, выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ и многое другое», — рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Также сервисы позволяют налогоплательщику распорядиться переплатой, направить уведомление об исчисленных суммах налогов или обращение в свободной форме в налоговый орган.

Предприниматели теперь могут оценить показатели своей финансово-хозяйственной деятельности, а также данные контрагента. Эти сведения доступны в разделе «Как меня видит налоговая», их можно использовать как для подтверждения своей надежности перед заказчиками, так и для проверки сведений о потенциальных поставщиках, чтобы исключить финансовые риски при взаимодействии.

Напомним, что с апреля этого года индивидуальные предприниматели через свой личный кабинет могут представлять в налоговые органы более 20 форм налоговой отчетности.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФНС, сейчас в Рязанской области преимущества пользования личным кабинетом уже оценили 30,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 16 тысяч юридических лиц.