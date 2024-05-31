Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку ремней безопасности

Мероприятия пройдут в пятницу, 31 мая.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку ремней безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу, 31 мая, инспекторы проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.