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Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку ремней безопасности
Мероприятия пройдут в пятницу, 31 мая.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку ремней безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу, 31 мая, инспекторы проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.