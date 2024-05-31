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Рязанец обманул более сотни человек при фиктивной продаже автозапчастей
Он получал и присваивал предоплату за услуги, но свои обязательства не выполнял.

Рязанец обманул более сотни человек при фиктивной продаже автозапчастей. Об этом пишет прокуратура региона.

Отмечается, что с апреля 2018 года по июнь 2019-го 35-летний мужчина под видом продажи автозапчастей разместил на сайте объявление.

Он получал и присваивал предоплату за услуги, но свои обязательства не выполнял.

В результате обманул 125 человек на сумму более двух млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.