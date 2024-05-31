Рязанцы завоевали медали Чемпионата и Первенства Европы по спортивной борьбе

Соревнования прошли в Баку.

В Баку прошли Чемпионат и Первенство Европы по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги. Об этом сообщило министерство спорта Рязанской области.

В соревнованиях участвовали более 120 спортсменов из 15 стран мира.

Среди медалистов есть рязанцы. В составе сборной России участвовал представитель СШОР «Академия единоборств» Владимир Козлов. Он стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 62 кг в дисциплине грэпплинг ГИ.

Также призерами Первенства Европы стали: