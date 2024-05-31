Рязанцы завоевали медали Чемпионата и Первенства Европы по спортивной борьбе
Соревнования прошли в Баку.
В Баку прошли Чемпионат и Первенство Европы по спортивной борьбе грэпплинг, грэпплинг-ги. Об этом сообщило министерство спорта Рязанской области.
В соревнованиях участвовали более 120 спортсменов из 15 стран мира.
Среди медалистов есть рязанцы. В составе сборной России участвовал представитель СШОР «Академия единоборств» Владимир Козлов. Он стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 62 кг в дисциплине грэпплинг ГИ.
Также призерами Первенства Европы стали:
- Илья Максимец — 1 место «грэпплинг» и 2 место дисциплине «грэпплинг-ги» (110 кг, СШОР «Академия единоборств»);
- Мария Лыгина — два 3-х места в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» (71 кг, СШОР «Антей»).