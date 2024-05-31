Рязанцев пригласили на фестиваль «Солнце на ладошке»

В рамках мероприятия запланированы зарядка, парковый забег, активные и интеллектуальные игры, задания и мастер-классы для детей всех возрастов.

Рязанцев пригласили на фестиваль «Солнце на ладошке». Он состоится в субботу, 1 июня, в ЦПКиО.

В рамках мероприятия запланированы зарядка, парковый забег, активные и интеллектуальные игры, а также мастер-классы для детей всех возрастов.

На фестивале представят 19 станций. Там каждый ребенок сможет поучаствовать в увлекательных активностях и заработать специальные жетоны — внутреннюю валюту мероприятия. Также на фестивале будут разыгрываться призы и подарки от партнеров.

Для гостей праздника состоится Мульт-концерт от Камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина.

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