Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Она сохранится на территории региона с 1 по 3 июня.

Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило региональное ГУ МЧС.

«По данным „Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в период с 1 по 3 июня 2024 года на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс)» — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.