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Россиянам рассказали о штрафах за захват парковочного места
Взыскание может составить 5-10 тысяч рублей.

Россиянам рассказали о штрафах за захват парковочного места. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило «Прайм» со ссылкой на директора Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

По его словам, существуют два типа парковок во дворе: с закреплением места для конкретных жильцов или стихийные.

«Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами автомобилей, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов», — подчеркнул Поздняков.

Часто автовладельцы пытаются присвоить место, огородив его цепочками, старыми покрышками, кирпичами и т. д. Это приводит к ссорам между соседями.

По словам эксперта, о таких «захватчиках» нужно сообщать в управляющую компанию, администрацию района или ГАИ с предоставлением фото, видео или показаний свидетелей. жильцы могут написать коллективную жалобу.

По закону нарушителю грозит штраф в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (минимум 5 тыс. рублей). Если стоимость не определена, то штраф составит 5-10 тыс. рублей.