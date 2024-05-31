Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности

Показатель превысил уровень Японии и Германии.

Российская экономика заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Позиция была достигнута еще в 2021 году и сохранялась в дальнейшем. Всемирный банк обновил данные. Из них следует, что Россия вновь заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового валового внутреннего продукта, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Российский ВВП по паритету покупательной способности в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6 триллиона долларов, а Германии — 5,2 триллиона долларов.