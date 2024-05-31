Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на стройке в Рязани

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на стройке в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района Рязани по поручению прокуратуры области организована проверка по факту гибели работника, проводившего ремонтные работы на фасаде здания по улице Халтурина, дом № 10», — отметили в сообщении.

Во время проверки прокуроры оценят соблюдение подрядной организацией требований законодательства об охране труда и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что на стройке в Рязани погиб мужчина.