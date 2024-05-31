Прокуратура обнаружила в Рязани незаконную майнинговую ферму

Отмечается, что находку сделали на территории промышленной базы.

Прокуратура обнаружила в Рязани незаконную майнинговую ферму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что находку сделали на территории промышленной базы. Владельцы не установлены.

Она состоит из нескольких единиц оборудования по добычи криптовалюты в обход установленного прибора учета потребления электроэнергии.

ГУП РО «РГРЭС» причинен ущерб в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело.