Прокуратура обнаружила в Рязани незаконную майнинговую ферму
Отмечается, что находку сделали на территории промышленной базы.
Прокуратура обнаружила в Рязани незаконную майнинговую ферму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что находку сделали на территории промышленной базы. Владельцы не установлены.
Она состоит из нескольких единиц оборудования по добычи криптовалюты в обход установленного прибора учета потребления электроэнергии.
ГУП РО «РГРЭС» причинен ущерб в крупном размере.
Возбуждено уголовное дело.