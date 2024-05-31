Полицейские задержали 22-летнего рязанца — курьера телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца — курьера телефонных мошенников. Он забрал деньги у пяти пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшим позвонили неизвестные и сообщили, что у их близких родственников большие проблемы. Якобы их дочери или внуки стали виновниками ДТП с пострадавшими, и чтобы все уладить, срочно нужны деньги.

Жители Рязанской области передали крупные суммы курьеру. Общий ущерб составил около трех млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.