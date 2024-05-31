Петербуржец умер, выпив уксус под видом водки

Петербуржец насмерть отравился, выпив уксус под видом водки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пара выпивала на кухне, между супругами случился скандал. Позже женщина заменила рюмки с похожими прозрачными жидкостями. Оставшийся уксус она убрала в холодильник в бутылке без этикетки, затем ушла. 54-летний мужчина нашел емкость, принял за алкоголь и выпил содержимое почти полностью.

Труп петербуржца нашел на кухне его пасынок. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.