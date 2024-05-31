Пентагон: Байден разрешил ударять по России оружием США

«Наша позиция относительно запрета на применение [тактических баллистических ракет] ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной», — утверждал собеседник ТАСС в американском оборонном ведомстве.

Пентагон подтвердил, что администрация Джо Байдена разрешила наносить удары американским оружием по территории России во время контрбатарейной борьбы. Об этом пишет ТАСС.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать», — заявил представитель оборонного ведомства, отвечая на запрос ТАСС. «Наша позиция относительно запрета на применение [тактических баллистических ракет] ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной», — утверждал собеседник.

Незадолго до этого газета Politico со ссылкой на четырех неназванных лиц (в том числе двух американских чиновников) сообщила, что Байден тайно дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением по российской территории. Утверждается, что речь идет о соседних с Харьковской областью российских районах.