NYT сообщило об атаках по России американским оружием в ближайшие часы или дни

По данным источников издания, глава Пентагона Ллойд Остин разрешил Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям на российской территории.

Газета The New York Post сообщила, что первые атаки по территории России американским оружием могут начаться в ближайшие часы или дни. Об этом издание рассказало со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, глава Пентагона Ллойд Остин разрешил Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям на российской территории.

«Официальные лица США теперь заявляют, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней», — сообщила газета.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден разрешил Украине ударять американским оружием по российской территории.