Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
26°
Сбт, 01
27°
Вск, 02
23°
ЦБ USD 89.79 0.53 31/05
ЦБ EUR 97.13 0.24 31/05
Нал. USD 86.30 / 99.00 31/05 15:27
Нал. EUR 93.70 / 115.00 31/05 15:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
4 950
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
16 094
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
7 164
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
16 953
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
NYT сообщило об атаках по России американским оружием в ближайшие часы или дни
По данным источников издания, глава Пентагона Ллойд Остин разрешил Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям на российской территории.

Газета The New York Post сообщила, что первые атаки по территории России американским оружием могут начаться в ближайшие часы или дни. Об этом издание рассказало со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, глава Пентагона Ллойд Остин разрешил Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям на российской территории.

«Официальные лица США теперь заявляют, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней», — сообщила газета.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден разрешил Украине ударять американским оружием по российской территории.