На заводе в Свердловской области «КамАЗ» насмерть переехал сотрудницу

В Свердловской области на «Каменск-Уральском металлургическом заводе» «КамАЗ» переехал кладовщицу. Об этом сообщил портал URA.ru.

«Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило в 12:05 от водителя, находившегося за рулем этого грузовика. Молодой мужчина по имени Альберт, 1991 года рождения, рассказал как все произошло. При движении задним ходом был допущен наезд на женщину, 1974 года рождения, которая в момент трагедии, по предварительным данным, разговаривала по мобильному телефону и, вероятно, не заметила приближающуюся опасность. Причиненные ей травмы оказались несовместимые с жизнью. Неотложка уже была бессильна ей помочь», — заявил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Отмечается, что водитель работал на другом предприятии. Исследование показало, что алкоголь в его крови отсутствует.

По словам Горелых, на месте происшествия работают сотрудники полиции из подразделения Госавтоинспекции и следствия. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Более подробные и точные обстоятельства инцидента сейчас выясняются», — пояснил представитель свердловского главка МВД.