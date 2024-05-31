Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
27°
Сбт, 01
27°
Вск, 02
23°
ЦБ USD 90.19 0.4 01/06
ЦБ EUR 97.79 0.66 01/06
Нал. USD 86.30 / 99.00 31/05 18:40
Нал. EUR 93.70 / 115.00 31/05 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
3 часа назад
167
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
5 044
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
16 182
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
7 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Украине сообщили, где российские войска могут прорвать фронт
Линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения.

На Украине сообщили, где российские войска могут прорвать фронт. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на киевского политолога Руслана Бортника.

Отмечается, что Россия использует «тактику тысячи порезов», которая может позволить ей прорвать фронт в том месте, куда ВСУ не смогут перебросить свои подразделения.

По его словам, линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения.