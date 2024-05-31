На Украине сообщили, где российские войска могут прорвать фронт

Линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения.

На Украине сообщили, где российские войска могут прорвать фронт. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на киевского политолога Руслана Бортника.

Отмечается, что Россия использует «тактику тысячи порезов», которая может позволить ей прорвать фронт в том месте, куда ВСУ не смогут перебросить свои подразделения.

По его словам, линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения.