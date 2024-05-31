На ГРПЗ прошел Детский день, приуроченный к Году семьи в России

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в преддверии Международного дня защиты детей организовали Детский день. Главными гостями мероприятия стали ребята, чьи родственники работают на предприятии.

Праздник проходил в актовом зале и собрал более 350 мальчишек и девчонок разных возрастов.

С приветственным словом к ребятам обратился генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов: «Сегодня на заводе необычный день. У нас в гостях наши дети, наше будущее! Для каждого из нас семья — оплот и счастье. Завод — это тоже большая семья. У нас на предприятии много семейных династий — дети приходят на завод, идут по стопам родителей. Дорогие ребята, поверьте, у вас есть повод гордиться вашими близкими: они делают большое и важное для страны дело. Уверен, что вы, когда вырастете, будете их достойными продолжателями. А сегодня желаю вам от души повеселиться, получить много позитива и незабываемых впечатлений!»

Приглашенные аниматоры устроили детям настоящий праздник, в котором активно принимали участие и родители ребят. Это музыкальные и спортивные конкурсы, работа аквагримеров, шоу мыльных пузырей и многое другое. Кроме того, на празднике присутствовали известные всем герои — Чебурашка и Железный человек.

«Я пришел на праздник с дочкой Кристиной. Впервые присутствовали на таком заводском мероприятии, нам все очень понравилось. Ребенок счастлив, получил удовольствие, а это самое главное. Хотелось бы пожелать, чтобы подобные детские праздники проводились как можно чаще», — поделился своими впечатлениями мастер участка Илья Серебряков.

Также в рамках мероприятия была развернута тематическая выставка детских рисунков о семье «Счастье быть вместе», на которой свои работы представили около 350 детей, чьи родители, бабушки, дедушки трудятся на предприятии. По итогам выставки все они будут награждены дипломами и призами.

Для того, чтобы получить представление о том, где работают и чем занимаются их близкие на заводе, ребята побывали еще и на рабочих местах своих родителей, бабушек и дедушек: «примерили» на себя их профессии, посидели за их рабочими столами.

Государственный Рязанский приборный завод — одно из ведущих российских предприятий радиоэлектронной промышленности. В 2023 году заводу исполнилось 105 лет. За это время предприятие прошло путь от выпуска деревянных гвоздей до разработки и производства сложнейших образцов авионики. В числе современных изделий ГРПЗ — инверторные сварочные аппараты, автомобильная электроника, электрозарядные станции, медицинская техника.