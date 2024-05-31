Министр обороны РФ Белоусов назвал потери ВСУ в мае

Глава Минобороны РФ добавил, что в мае ВС России перехватили более тысячи беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, 50 ракет ATACMS.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал потери ВСУ в мае. Об этом сообщило издание « Известия ».

Уточняется, что в мае украинские войска потеряли более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения — среди них четыре Abrams и семь Leopard.

Глава Минобороны РФ добавил, что в мае ВС России перехватили более тысячи беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, 50 ракет ATACMS.