Из украинского плена вернулись 75 российских военных

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из украинского плена вернулись 75 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в плену им грозила смертельная опасность.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отмечается в публикации.

Взамен на Украину вернули 75 военнопленных ВСУ.

Также в Минобороны отметили посредничество ОАЭ при возвращении российских пленных.