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Исследование МТС Медиа: рязанцы чаще всего выбирают семейный контент в цифровых сервисах

Ко Дню защиты детей МТС провела исследование и выяснила, как меняются цифровые предпочтения детей и родителей в Рязанской области и других регионах страны. Оказывается, в 2024 году детско-родительская категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах, а потребление такого контента выросло на 10-50% в зависимости от платформы.

На музыкальной платформе потребление детского контента выросло на 10% год к году, таким образом она вошла в топ-5 крупнейших категорий. Хотя ядро аудитории этой платформы — пользователи 25-35 лет, детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки.

Аналитики МТС выяснили, что 92% опрошенных уверены в том, что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Однако большинство родителей (83%) чаще всего включают детям то, что слушают сами.

У детского контента в музыкальном стриминге два основных сценария потребления: перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до трех лет чаще всего засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие колыбельные (22%) и так называемый «белый шум» (21%). Детям от 4 до 7 лет включают перед сном также колыбельные (30%) и аудиосказки (28%).

В дороге малышам до трех лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше — поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.

Также стало известно, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку (54%) и звуки природы (43%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет — саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет — рок.

«В современном мире уже невозможно обойтись без гаджетов и цифровых сервисов и детей ограждать от них бессмысленно и даже неправильно. Родители должны на себя взять ответственность по грамотному и дозированному их использованию, — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. — Контент должен быть безопасным и одновременно с этим интересным, учитывать возраст даже самых юных пользователей, и, что особенно важно, соответствовать ожиданиям родителей. Для этого мы тщательно отбираем материалы и делаем тематические подборки, которым можно доверять».