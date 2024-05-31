И.о. ректора РГРТУ провел первое заседание ученого совета

Мероприятие состоялось в пятницу, 31 мая.

В пятницу, 31 мая в РГРТУ состоялось плановое заседание ученого совета. Его провел и.о. ректора Сергей Банников.

В рамках заседания прошло торжественное награждение. Банников вручил благодарственные письма и дипломы.

За реализацию проекта «Университетские смены», Министерства науки и высшего образования РФ благодарственным письмом замминистра Ольги Петровой отмечены студент группы 331 М Валерий Епифанов и выпускница РГРТУ Юлия Ашуркова. Проект помог детям из Запорожской и Луганской областей познакомиться с Рязанской областью и узнать больше о высшем образовании в России. Всего было организовано две смены.

В апреле на площадке РГРТУ проходил Фестиваль радиоэлектроники. Одним из образовательных мероприятий стала Олимпиада по телекоммуникациям. Среди обучающихся на старших курсах по программам бакалавриата и специалитета наградили:

1 место — Александра Здешнева (студент группы 016);

2 место — Даниила Фролова (студент группы 016), Дарью Воробьеву (студентка группы 018).

Среди магистров призерами стали:

1 место — Дмитрий Барков (студент группы 318М);

3 место — Антон Захаркин (студент группы 318М).

Среди младших курсов был отмечен Иван Мосейкин (студент группы 215).

Также коллектив РГРТУ отметили благодарностью за систематическую помощь и содействие в улучшении материально-технической базы, усилении боевого потенциала и мобильности 387 полка для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции от имени командования и личного состава военной части № 11180.

Помимо церемоний награждения, члены совета обсудили кадровые вопросы. В частности, заведующим кафедрой вычислительной и прикладной математики на пятилетний срок избрали доктора наук Геннадия Овечкина. Ученое звание «профессор» присвоили преподавателю кафедры промышленной электроники Андрею Трубицыну.

Важными вопросами повестки дня стали состояние воспитательной деятельности в университете и ход подготовки к приемной кампании 2024 год.

«Учитывая динамику процессов в конце учебного года, крайне важно, чтобы процедуры, связанные со сменой руководства, не останавливали текущую работу университета. Сегодня мы с коллегами провели абсолютно рабочее, плановое заседание. Вопрос организации приемной кампании — приоритетный, особенно на фоне имеющихся у вуза задач по кадровому обеспечению профильных предприятий реального сектора экономики квалифицированными инженерами и растущих потребностей рынка труда», — заявил и.о. ректора РГРТУ Сергей Банников.