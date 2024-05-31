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Эксперт рассказал об угонах сессий пользователей Telegram
Так у хакеров появляется возможность следить за перепиской и отправлять сообщения от чужого имени.

Хакеры начали активнее угонять сессии пользователей Telegram. Как рассказал URA.ru руководитель отдела исследования угроз информационной безопасности в Positive Technologies Денис Кувшинов, это позволяет злоумышленникам наблюдать за перепиской и отправлять сообщения от чужого имени.

Уточняется, что сейчас наблюдается новый тренд — угон сессий, в результате которого хакеры могут получить доступ к аккаунту пользователя даже с установленной двухфакторной аутентификацией. У злоумышленников есть возможность следить за перепиской, в том числе отправлять сообщения от его имени. Однако если пользователь выйдет из сессии, у хакера не будет доступа к аккаунту.

Кувшинов также отметил, что хакеры могут угнать сессию пользователя, если тот загружает вредоносное ПО с торрентов или других недоверенных источников. У мошенников может появиться доступ к паролям, сессиям и другой конфиденциальной информации. Он подчеркнул, что социальная инженерия также часто используется для заражения вирусами через мессенджеры, например, через открытие файлов на компьютере по просьбе знакомого.