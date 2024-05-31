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Большинству россиян нужно свыше полумиллиона рублей для рождения ребенка
В среднем граждане хотели бы иметь 1,6 млн накоплений на беременность, роды и содержание младенца.

Большинству россиян нужно свыше полумиллиона рублей для рождения ребенка. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование «СберНПФ».

Согласно данным аналитиков, 60% опрошенных россиян заявили, что для рождения малыша им необходимо не менее 600 тысяч рублей. В среднем люди называют сумму в 1,6 млн рублей. Сюда вошли расходы на ведение беременности, роды, а также содержание ребенка в течение первого года жизни без учета государственных пособий.

«Женщины дают оценку в 2 млн рублей (против 1,3 млн у мужчин), что отчасти связано с более четким пониманием возможных трат. Самые значительные суммы сбережений для рождения ребенка назвали респонденты из Москвы (3,9 млн рублей), Санкт-Петербурга (2,8 млн рублей), Воронежа (2,1 млн), Казани, Набережных Челнов и Тольятти (по 2 млн рублей соответственно)», — отметил генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

По мнению опрошенных, будущие родители должны позаботиться о жилье, построить карьеру, а также сформировать сбережения на первые 3-4 года.