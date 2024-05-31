Аналитики МТС Travel назвали ТОП-10 городов России по количеству бронирований на лето

В России спрос на отели в летний период превышает прошлогодний уровень на две трети. Об этом заявил сервис бронирования МТС Travel. Чаще всего россияне планируют свои поездки в отпуск в 10 городов, в числе туристов немало рязанцев.

В лидерах — Санкт-Петербург, на него пришлось 12% всех заявок на отели. На втором месте Москва — 8%. Причем, за год количество бронирований сильнее всего выросло в Москве, Краснодаре и во Владивостоке — более чем в два раза.

Прибрежные курортные города и поселки Краснодарского края, среди которых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик — по суммарному количеству бронирований превысили 10% от всех заказов по России. Казань на четвертом месте рейтинга с 4% бронирований, обогнав Калининград (3%). Нижний Новгород и Ростов-на-Дону выбрали 2% всех путешествующих россиян.

Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда — на 15 дней раньше, чем делали это в прошлом году. Такая тенденция является следствием растущей популярности внутреннего туризма. Россияне заблаговременно задумываются об отдыхе, чтобы успеть выбрать наиболее привлекательные варианты.

По данным на конец весны, средний чек на размещение в отелях и других объектах туристического жилья по стране вырос на 20% год к году и составляет 5 600 рублей в сутки.

«Внутренний туризм показывает планомерный рост. О том, как добраться, что посмотреть, где остановиться, какие блюда попробовать и что привезти из путешествия, рассказывают путеводители МТС, которые размещены на сайте МТС Travel. С ними можно составить примерный бюджет поездки и авторский маршрут. Связь на всех рекомендуемых локациях есть, там будут работать все цифровые сервисы. В Рязанской области мы также подготовили сеть для летнего сезона, чтобы и местным жителям и приезжим было комфортно», — рассказала директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.