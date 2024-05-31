Администрация Рыбновского района потребовала от подрядчика детсада еще три миллиона

Напомним, прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детсада на 115 мест в Рыбном. Согласно условиям контракта, подрядчик ООО «Прагма» должен был сдать объект до 30 октября, но не сделал этого.

Администрация Рыбновского района снова подала иск к ООО «Прагма». Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

Администрация потребовала взыскать неосновательное обогащение в сумме три миллиона 274 тысячи 625 рублей. Возбуждено производство по делу.

Предварительное судебное заседание назначили на 10 июля 2024 года.

Напомним, прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детсада на 115 мест в Рыбном. Согласно условиям контракта, подрядчик ООО «Прагма» должен был сдать объект до 30 октября, но не сделал этого. Готовность детсада оценивали на 90 процентов.

Позже стало известно, что администрация Рыбновского района потребовала с подрядчика детсада пять миллионов.