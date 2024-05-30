За три года «Лада Ларгус» подорожала почти на миллион рублей

Отмечается, что сейчас аналогичный Largus стоит 1,66 млн рублей.

За три года «Лада Ларгус» подорожала почти на миллион рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru .

Согласно исследованию портала, три года назад автомобиль можно было купить за 724,9 тысяч рублей. К концу 2021 года модель подорожала до 812,9 тысяч рублей.

К началу 2022 года АвтоВАЗ снова поднял цену машины до 829,9 тысяч рублей, а к концу марта стоимость выросла почти до 1,24 млн рублей. Летом того же года автомобиль подорожал до 1,3 млн рублей.

Отмечается, что сейчас аналогичный Largus стоит 1,66 млн рублей.

Фото: ТАСС.