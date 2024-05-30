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Водителя, который насмерть сбил 45-летнего рязанца, отправили в колонию
По данным следствия, авария произошла во вторник, 21 февраля, на улице Черновицкой.

Водителя, который насмерть сбил 45-летнего рязанца, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, авария произошла во вторник, 21 февраля, на улице Черновицкой. Около дома № 27 56-летний рязанец на Toyota наехал на 45-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.