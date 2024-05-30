В Воронеже мужчина поставил подростков на колени, чтобы его сын избил их

В Воронеже мужчина поставил подростков на колени, чтобы его сын избил их. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили в Telegram-канале «Типичный Воронеж. Новости Воронежа».

Отмечается, что инцидент произошел около дома на улице Владимира Невского. Мальчик пожаловался отцу, что его обидели на спортивной площадке. Родитель заставил двух 13-летних юношей встать на колени и велел своему сыну несколько раз ударить их по лицу.

После проделанной «воспитательной» работы, мужчина с ребенком покинули площадку.

Родители подростков написали заявление в полицию. Правоохранители ищут инициатора разборки.