В Сараевском районе за два месяца поймали шесть подростков за рулем мотоциклов
За каждого из нарушителей родители заплатят штраф до 5 тысяч рублей.
В Сараевском районе за два месяца поймали шесть подростков за рулем мотоциклов. Об этом
По данным издания, на подростков составили административные протоколы. За каждого из нарушителей родители заплатят штраф до 5 тысяч рублей.
Также отмечается, что согласно ст. 5.35 ч. 1 КоАП («Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») родителям назначили штраф — по 500 рублей за каждого ребенка.