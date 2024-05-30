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В Сараевском районе за два месяца поймали шесть подростков за рулем мотоциклов
За каждого из нарушителей родители заплатят штраф до 5 тысяч рублей.

В Сараевском районе за два месяца поймали шесть подростков за рулем мотоциклов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, на подростков составили административные протоколы. За каждого из нарушителей родители заплатят штраф до 5 тысяч рублей.

Также отмечается, что согласно ст. 5.35 ч. 1 КоАП («Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») родителям назначили штраф — по 500 рублей за каждого ребенка.