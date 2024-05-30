В Санкт-Петербурге двое мужчин вынесли из квартиры мумифицированное тело

В Санкт-Петербурге двое мужчин вынесли из квартиры мумифицированное тело. Об этом в четверг, 30 мая, сообщило региональное управление МВД.

По информации ведомства, хоккейную сумку, где в полиэтиленовом пакете находились останки неизвестного мужчины, нашли в начале марта в лесу в районе поселка Симагино.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления уголовного розыска были установлены и задержаны двое жителей Петербурга, 35 и 43 лет, неработающий и начальник склада, имеющие отношение к данному происшествию», — говорится в сообщении.

Как установили оперативники, в январе 2024 года знакомый одного из фигурантов пожаловался ему на трупный запах в одной из квартир в доме № 33 на Бухарестской улице. Мужчины вскрыли дверь и нашли внутри мумифицированное тело хозяина, который скончался несколько месяцев назад.

«Решив завладеть квартирой одинокого пенсионера, злоумышленники упаковали тело в специально купленную для этого в интернет-магазине хоккейную сумку, вывезли в Выборгский район Ленобласти и бросили в лесу недалеко от поселка Симагино. Более молодой соучастник получил за это 50 000 рублей, а автор аферы планировал переоформить квартиру с целью дальнейшей продажи, однако не успел это сделать», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проводится проверка.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти