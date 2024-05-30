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В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка упала из окна пятого этажа

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Девочка выпала из окна пятого этажа одного из домов по улице Димитрова в среду, 29 мая», — сообщил источник портала. Ребенка госпитализировали в реанимацию детской горбольницы, она находится в коме.

У пострадавшей выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, травму груди и живота, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

По факту случившегося прошла проверка. Выяснилось, что ребенок выпал по недосмотру родителей.