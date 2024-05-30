В Рязанской области осудили тулячку за убийство мужа
Суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Рязанской области осудили тулячку за убийство мужа. Об этом пишет пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что 5 декабря 2023 года в Новомичуринске между супругами произошел конфликт.
Женщина нанесла мужу удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.