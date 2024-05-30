В этот день отмечается Международный день защиты детей.
В Рязанской области 1 июня запретят продажу спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе Сараевского района.
«В соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ „Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области“ 1 июня (Международный день защиты детей) на территории Рязанской области запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи», — указано в публикации. Уточняется, что ограничения не распространяются на заведения общепита.