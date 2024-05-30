В Рязани покажут шоу, удостоенное «Золотого клоуна»

С 1 июня по 14 июля на манеже Рязанского цирка можно будет увидеть шоу «Бурлеск».

С 1 июня по 14 июля на манеже Рязанского цирка можно будет увидеть шоу «Бурлеск». Спектакль, удостоенный в 2019 году главного приза Международного фестиваля в Монте-Карло, поставлен под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе. Программа уже несколько лет собирает аншлаги на российских и зарубежных аренах. Теперь трехчасовое представление смогут увидеть рязанские зрители.

На манеже выступят звезды отечественного циркового искусства. Ведущие артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк» представят аттракционы «Африка», «Акробаты на встречных качелях», «Жонглеры на стрелах». Все, кто придет на представление, увидят эквилибристов на рояле в окружении балерин; страстное танго «Гимнастов на турниках» и номер «Бронзовые скульптуры».

Кульминацией шоу станет групповая трансформация «Фаберже», созданная по мотивам всемирно известных ювелирных украшений. Этот масштабный номер покорил судей в Монте-Карло, присудивших коллективу Гии Эрадзе «Золотого клоуна» — награду, которую эксперты называют цирковым «Оскаром».

"Артисты очень серьезно готовятся к представлению в Рязани и репетируют почти круглосуточно. Сегодня мы ушли из цирка в третьем часу ночи", — рассказала на пресс-конференции для журналистов главный балетмейстер шоу «Бурлеск» Татьяна Широкова.

«Мы привезли с собой семнадцать фур с оборудованием. Надеюсь, что рязанская публика, хорошо знакомая с другими представлениями „Королевского цирка“ Гии Эрадзе, по достоинству оценит мастерство артистов „Российской государственной цирковой компании“ и грандиозность показанных номеров».

«В представлении будет участвовать много животных», — призналась в общении с прессой дрессировщица собак и лошадей Татьяна Мащенко.

«Это крылатый конь Пегас, не крашенные, а настоящие пятнистые пони, пеликаны, попугаи Ара, ламы, лемуры, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи. Все животные отлично перенесли переезд и готовы к выступлению».

Напомним, что премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» в Рязанском цирке состоится 1 июня в 17.00. 2 июня спектакль начнется в 12.00. Далее представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12 и 17 часов.

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