В Рязани на проезде Шабулина 12-летняя девочка провалилась в люк и пострадала

Техническое отверстие было прикрыто тонкой фанерой на тротуаре.

В Рязани на проезде Шабулина 12-летняя девочка провалилась в люк и пострадала. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила читательница в редакцию РЗН. Инфо.

«Кто за это ответит?! Проезд Шабулина, расширение дороги, тротуар местами отсутствует, а где он есть, вас ждёт „сюрприз“! Вчера шли с дочкой (12лет) и она провалилась в открытый люк прикрытый тонкой фанерой! Получила травму и ушибы. Кто за это должен понести ответственность? А если бы это был маленький ребенок или к примеру велосипедист!?», — поделилась мать школьницы.